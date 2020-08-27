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تركيا تفشل بإعتراض طائرات يونانية مقاتلة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-27T13:55:01+0000
تركيا تفشل بإعتراض طائرات يونانية مقاتلة

كشفت وسائل إعلام يونانية اليوم الخميس عن فشل تركيا في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك في ظل خطوات تصعيدية من قبل أنقرة التي أعلنت الخميس تمديد مهمة سفن التنقيب عن النفط في المتوسط حتى الثلاثاء المقبل.

كما كشفت تركيا، أنها ستجري مناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر.

وقالت مصادر إعلامية تركية، إن أنقرة ترسل 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات لحماية سفينة التنقيب شرقي متوسط.

وقالت فرنسا، في وقت سابق، إنها ستنشر طائرتي "رافال" وتعزز وجودها في شرق المتوسط بسفينة "لافايت" في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية.

وفي وقت سابق، أعلن قصر الإليزيه، أن فرنسا ستقوم بتعزيز ترسانتها العسكرية بالشرق المتوسط، لمواجهة المخالفات والاستفزازات التي تقوم بها تركيا.

الوقف الفوري لعمليات التنقيب الأحادية

فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بالوقف الفوري لعمليات التنقيب الأحادية عن النفط في البحر المتوسط، وأكد تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية.

وارتفعت التوترات أول أمس الاثنين، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

كما نشرت اليونان، سفنًا حربية لمراقبة السفينة التي تبحر حاليًا غرب جزيرة قبرص.

وقال ميتسوتاكيس في بيان نشره مكتبه باليونانية في البداية ثم بالإنجليزية لاحقًا مع بعض التعديلات "نحن نتطلع بحذر إلى أن يسود التعقل في بلدنا الجار حتى يمكن إعادة إطلاق الحوار بحسن نية".

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