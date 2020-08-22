ترامب يُقحم لقاح كورونا في سباق البيت الأبيض

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني (الانتخابات الرئاسية)".

وأضاف "يجب التركيز على سرعة إنتاج اللقاح وإنقاذ الأرواح".

جدير بالاشارة الى انه كان قد اعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح شركة "مودرنا" الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية، في تطوير لقاح ميرنا-1273 الذي نجح في مرحلتيه الأولى والثانية، بعد أن جُرب على قردة ومن ثم على بعض المتطوعين من الناس، وقد دخل هذا اللقاح في المرحلة الثالثة من الاختبار يوم 27 تموز، اذ يُجرب على 30 ألف متطوع.

ومن المتوقع أن يُعلن عن نتائج هذا اللقاح في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين، ويُعد هذا اللقاح الذي يستعمل المواد الوراثية لتحفيز الاستجابة المناعية واحداً من عديد من اللقاحات المرشحة في الشوط الأخير من السباق العالمي للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا.

وتجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020 وهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات؛ ويتنافس في الانتخابات المقبلة لاختيار الرئيس الامريكي، الرئيس الحالي المرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب ضد المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.



