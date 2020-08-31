ترامب يهدد باستخدام القوة لوقف أعمال شغب "الديمقراطيين"

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة".

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1300171130326716418



وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات، بعد اغتيال الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، ولم تنحسر في بورتلاند للشهر الثالث. ومن وقت لآخر، تعلن الشرطة أن ما يحدث هو أعمال شغب وتقوم باعتقالات.