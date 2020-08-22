ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول "إلى الأبد"

شفق نيوز/ حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنّ تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 تشرين الثاني المقبل قد يستغرق أسابيع وربّما شهوراً، أو "إلى الأبد".

ووسط مخاوف من أن الاقتراع البريدي قد يربك مكاتب البريد ولجان الانتخابات المحلية، توقّع ترامب أن يتأخر الإعلان التقليدي عن النتيجة ليلة الانتخابات.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام "مجلس السياسة الوطنية" المحافظ "لن تكون هناك نتيجة لفرز الأصوات في 3 تشرين الثاني".

وأضاف: "برأيي، لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية هذه الانتخابات لأسابيع أو شهور وربّما إلى الأبد".

وأثار احتمال الفرز البطيء لتدفّق 50 مليون صوت متوقّع عبر البريد بسبب تفشّي فيروس "كورونا" مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واعتراضات قانونية قد تؤدّي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والكونغرس.

وزعم ترامب، الذي تظهر استطلاعات الرأي تخلفه أمام منافسه جو بايدن، أن الديمقراطيين كانوا يروّجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج.

وقال "لسنا مستعدّين لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع. سيشكّل هذا إحراجاً هائلاً للبلاد"، مضيفاً أنّها "مشكلة خطيرة للغاية للديموقراطية".