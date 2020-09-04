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بينهم وزير الدفاع .. مسؤولون روس كبار يخضعون للتطعيم ضد كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-04T13:23:09+0000
بينهم وزير الدفاع .. مسؤولون روس كبار يخضعون للتطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ خضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستعمال لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تطويره في روسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو أبلغ اليوم الجمعة بهذا الشأن نظرائه من رابطة الدول المستقل ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وصربيا، الذين وصلوا موسكو لعقد اجتماع، وذلك خلال استعراضهم اللقاح الروسي.

ووزعت وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر لحظات خضوع الوزير شويغو للتطعيم.

من جانبه، أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أيضا أنه تلقى اللقاح الجديد المضاد لكورونا.

وذكر سوبيانين اليوم، في اتصال بوساطة الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين، أنه قد مر بنحو نصف ما يسمى "المرحلة الكبيرة" (أي فترة إنشاء المناعة ضد الوباء) وحالته الصحية طيبة.

وأوضح عمدة العاصمة الروسية أنه لم يشعر بأي مشكلات صحية عقب تلقي اللقاح، باستثناء الصداع غير الملموس وحالة من التعب، مثلما يحصل عادة في التطعيم ضد الانفلونزا.

وأصبحت روسيا الشهر الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت لقاحا ضد فيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.

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