بعد ظهور أعراض جانبية للأول.. روسيا تعلن عن لقاحها الثاني لكورونا

شفق نيوز/ قال علماء روس، إن التجارب السريرية للقاح الروسي الثاني ستكتمل في سبتمبر/ ايلول المقبل، إذ يشارك 57 متطوعاً في استخدامه ولم يبلغوا عن أي آثار جانبية حتى الآن.

واللقاح المسمى "إيبيفاك كورونا" يتم تطويره في مركز أبحاث "فيكتور ستيت" لعلم الفيروسات وفي سيبيريا، ويأمل الباحثون أن يتجنبوا هذه المرة الآثار الجانبية التي ظهرت عند استخدام اللقاح الأول الذي أعلن فلاديمير بوتين أنه قيد الإنتاج.

ويهدف اللقاح الجديد إلى إنتاج استجابة مناعية بعد حقنتين تعطى للفرد على مرحلتين خلال 14 إلى 21 يوماً، وتأمل روسيا في أن يتم تسجيل اللقاح أكتوبر/ تشرين الاول المقبل وأن يدخل مرحلة الإنتاج في نوفمبر/ شباط.

وتعرضت روسيا لانتقادات بسبب تجاوز بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والتسرع في تسجيل أول لقاح لكورونا الذي أصبح رسمياً الأول في العالم الذي يدخل مرحلة الإنتاج متجاوزاً الفترة اللازمة للاختبارات السريرية، بوجود أعراض جانبية قوية للقاح ظهرت على بعض المتطوعين ومنهم جنود الجيش.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تضمنت الأعراض الجانبية للقاح الأول:

التورّم والألم وارتفاع درجة حرارة الجسم والحكة في مكان الحقن.. ضعف جسدي، توعك وحمى ونقص في الشهية.. صداع، وإسهال وآلام في البلعوم والبعض اشتكى من أعراض الزكام واحتقان بالأنف، والتهاب في الحلق..

لكن الهيئة الطبية المشرفة على الاختبارات أكدت أن جميع المتطوعين بحالة جيدة ولا توجد أي ردود أفعال حادة تجاه اللقاح، ويأمل الباحثون الروس في تجنب هذه الأعراض في اللقاح الجديد.

يُذكر أن مركز أبحاث "فيكتور ستيت" يعد واحداً من مكانين فقط في العالم يُسمح لهما بالاحتفاظ بمخزون الفيروسات القاتلة، المركز الآخر موجود في الولايات المتحدة.. وكان هذا المركز سابقاً مصنع أبحاث للأسلحة البيولوجية السوفييتية وكان يحظى بسرية عالية.