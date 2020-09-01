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بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-01T04:58:58+0000
بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

شفق نيوز/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا مضيفا أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون ”وصفة لكارثة“.

وأقر تيدروس بأن كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعاً بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.

وقال في مؤتمر صحفي ”نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان“.

وأضاف تيدروس ”لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى... الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة لكارثة“.

 

 

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