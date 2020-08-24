انفجار كبير يتسبب بانقطاع الكهرباء عن كل سوريا

شفق نيوز/ هز انفجار كبير ، فجر اليوم الإثنين، العاصمة دمشق وريفها وقد تبين أنه ناجم عن انفجار خط الغاز العربي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير النفط قوله إن الانفجار الذي استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية قد يكون عملاً إرهابياً، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا.

ونشرت الإخبارية السورية صورا للانفجار، ونقلت عن وزير الكهرباء قوله إنه وقع تحديدا في خط الغاز بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

كما تداول رواد مواقع التواصل صورا للانفجار تم التقاطها من اماكن مختلفة من العاصمة دمشق.