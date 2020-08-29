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الإمارات تقدم اعتذاراً رسمياً لإيران

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-29T19:29:54+0000
الإمارات تقدم اعتذاراً رسمياً لإيران

شفق نيوز/ كشفت السلطات الإيرانية أن الإمارات اعتذرت رسميا عن مقتل صيادين في مياه الخليج، وفقا لما نقل "راديو فردا".

وأكد قائد شرطة الحدود الإيرانية، أحمد علي غودارزي، استلام إيران  جثتي الصيادين.

وذكر غودارزي أن الإمارات ستقدم التعويض المناسب عن الحادث، وفقا للضوابط الدولية بهذا الشأن.

وكانت إيران قد أكدت، في 20 يوليو، أنها احتجزت سفينة إماراتية، واستدعت القائم بأعمال الإمارات بعد مقتل اثنين من صياديها في حادث إطلاق نار في الخليج.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن السفينة احتجزت، يوم الاثنين، 17 يوليو، بعدما أطلقت سفن خفر السواحل الإماراتية "النار على زوارق صيد إيرانية ما أدى إلى مقتل صيادين اثنين" مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي.

وأفاد البيان أن "خفر سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجز السفينة الإماراتية نظرا إلى أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني في مياهنا وتم توقيف طاقمها".

وقالت الخارجية الإيرانية إن الحكومة الإماراتية أعربت عن "أسفها العميق" على الحادث الذي أودى بالصيادين الإيرانيَين و"أعلنت عن استعدادها للتعويض عن أي أضرار".

وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين، بعد إعلان الإمارات موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.


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