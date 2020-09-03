"الناتو" يتدخل لفك صراع تركيا واليونان

شفق نيوز/ قال أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ مساء يوم الخميس، إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات لتجنب الحوادث في شرق المتوسط.

وصرح ستولتنبرغ "عقب مباحثاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام".

ويختلف البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول حقوق السيادة على الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، استنادا إلى رأيين متباينين حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.

ويقول كل طرف إنه مستعد لحل الخلاف عن طريق المحادثات لكنه يصر على التمسك بما يعتبرها حقوقه. ويجري البلدان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما ينذر باحتمال تصاعد الصراع.