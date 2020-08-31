سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"القرآن يدنس في اوروبا".. الأزهر يطالب بوقف الهجمات على مقدسات المسلمين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-31T20:48:45+0000
"القرآن يدنس في اوروبا".. الأزهر يطالب بوقف الهجمات على مقدسات المسلمين

شفق نيوز/ طالب "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" المجتمعات الأوروبية، باحترام المقدسات الدينية للمسلمين ووضع حد للتصرفات الإجرامية تجاه القرآن الكريم من قبل ناشطي اليمين المتطرف.

وأعرب المرصد عن استنكاره الشديد لحادث تمزيق نسخة من القرآن والبصق عليها أمس الأحد في النرويج بعد يومين من حادث حرق القرآن في مدينة مالمو السويدية.

وأكد المرصد أن أعمالا كهذه تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، معتبرا أن وقوعها على مرأى ومسمع من الشرطة، دلالة واضحة على موافقتها الضمنية عليها.

وشدد على أن هذه الأعمال المتطرفة تزيد الكراهية وتزرع الضغائن بين أبناء المجتمع الواحد، وربما تكون حافزا لارتكاب جرائم كراهية أكثر عنفا مثل الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، مضيفا أنه نتاج للأفعال الإجرامية التي ترتكبها حركات اليمين المتطرف والتي لا تقل خطورة عن تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن حادثي حرق وتمزيق القرآن يمثل استفزازا صريحا لشعور نحو ملياري مسلم حول العالم، متهما الدول الأوروبية بانتهاج ازدواجية المعايير في التعامل مع أتباع الديانات المختلفة الأمر الذي يروج لخطاب الكراهية والتطرف المقيت.

كما طالب المرصد أوروبا بوضع عقوبات صارمة تحول دون احتمال حدوث مثل تلك الأحداث في المستقبل.

related

أردوغان يشكو عبء ملايين اللاجئين السوريين

Date: 2019-09-18 16:14:47
أردوغان يشكو عبء ملايين اللاجئين السوريين

ثلاث دول اوروبية تقدم 5 مليون يورو لايران لمكافحة كورونا

Date: 2020-03-02 19:38:40
ثلاث دول اوروبية تقدم 5 مليون يورو لايران لمكافحة كورونا

ترامب مهدداً تركيا: إذا فعلت أي شيء خارج الحدود سأدمر اقتصادها بالكامل

Date: 2019-10-07 19:18:01
ترامب مهدداً تركيا: إذا فعلت أي شيء خارج الحدود سأدمر اقتصادها بالكامل

تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً

Date: 2019-11-02 13:10:22
تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً

نائب يكشف عن استيراد رجل أعمال مقرب من أردوغان دماً فاسداً للمرضى

Date: 2019-12-01 10:35:13
نائب يكشف عن استيراد رجل أعمال مقرب من أردوغان دماً فاسداً للمرضى

رسالة تركية إلى إسرائيل: مستعدون للتفاوض

Date: 2019-12-15 11:40:22
رسالة تركية إلى إسرائيل: مستعدون للتفاوض

ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

Date: 2019-12-19 14:13:16
ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

العدالة والتنمية التركي يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة: أكبر من سابقاتها

Date: 2020-02-04 20:23:35
العدالة والتنمية التركي يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة: أكبر من سابقاتها