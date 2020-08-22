الصين تخلو من كورونا وبكين بلا كمامات

شفق نيوز/ لليوم السادس على التوالي، لم تسجل في الصين أي إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد، غير أنها أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات الوافدة من الخارج.

فقد قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، جلها في البر الرئيسي.

وعدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد المسجل يوم أمس الجمعة (22 إصابة) هو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق (الخميس).

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، كما أنه لم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة، وفقا لرويترز.

وسجلت الصين أيضا 34 حالة حاملة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغ حتى 21 أغسطس 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة.

وفي العاصمة بكين، ألغت السلطات الصحية إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما.

ورغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في العاصمة الصينية اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.

وقالت شابة من بكين، تبلغ من العمر 24 عاما لرويترز "أعتقد أن باستطاعتي نزع الكمامة في أي وقت، لكن ينبغي أن أرى إن كان الآخرون سيقبلون ذلك. لأنني أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني بدون كمامة".

وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

غير أن كثيرا من السكان لم يتقيدوا تماما بقرار عدم ارتداء الكمامات، وأعربوا عن خشيتهم من عدم ارتدائها أو عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض في بكين قالت في البداية إن بوسع سكان العاصمة الخروج دون كمامة في أواخر أبريل، غير أنها سرعان ما ألغت القواعد في يونيو بعد انتشار جديد لـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، في سوق كبير للجملة في جنوب المدينة.

ولم تسجل الصين أي حالات عدوى محلية جديدة على مدى 5 أيام بعدما نجحت في السيطرة على التفشي في العاصمة وشينجيانغ ومناطق أخرى.

وسجلت السلطات 22 إصابة جديدة بـفيروس كورونا كلها لأشخاص قادمين من الخارج في 20 أغسطس، وأغلقت حدودها أمام معظم الوافدين غير الصينيين. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 84,917 إصابة.



