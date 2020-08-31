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الصحة العالمية تحذر من عودة "غير آمنة" للموظفين والطلاب

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-31T17:18:26+0000
الصحة العالمية تحذر من عودة "غير آمنة" للموظفين والطلاب

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب كارثة.

وأضافت المنظمة الأممية "نريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم".

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تعمل لضمان لقاح فعال بنسبة 50 في المئة على الأقل، مؤكدة أن الفيروس مستقر نسبياً.

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 25 مليون حالة اليوم الأحد، مع تسجيل الهند عددا قياسيا عالميا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19.

وكشفت البيانات نمواً عالمياً مطرداً مع تغير بؤرة المرض من جديد نتيجة احتلال الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن خمس مرات عن عدد حالات الإنفلونزا الحادة المسجلة سنويا.

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