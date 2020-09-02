السعودية توافق على عبور الطائرات الإسرائيلية إلى الإمارات

شفق نيوز/ نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، ان الاخيرة صدرت موافقة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من عبور طائرة إسرائيلية الأجواء السعودية في طريقها إلى الأمارات في أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي.

وكانت الرياض لا تسمح بعبور للطائرات الإسرائيلية الأجواء الجوية الخاصة بالمملكة في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

ووقت الإمارات اتفاقا مع إسرائيل في الشهر الماضي، بينما قالت السعودية إنها متمسكة بمبادرة السلام العربية التي تشترط إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل.







