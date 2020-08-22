سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التحالف السعودي يعلن السيطرة على مناطق من قبضة الحوثيين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-22T12:25:40+0000
التحالف السعودي يعلن السيطرة على مناطق من قبضة الحوثيين

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية استعادة السيطرة على عدد من المواقع من جماعة "أنصار الله" الحوثيين بمحافظة الضالع.

وقال الجيش اليمني، أمس الجمعة، إنه تمكن من السيطرة على مواقع استراتيجية شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، تخللها إسقاط طائرة حوثية مسيرة.

ونقلت وكالة "سبأ" العائدة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي، عن مصدر عسكري، أن قوات الحكومة هاجمت عددا من المواقع كان يتمركز فيها مسلحو جماعة "أنصار الله" بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما استولى الجيش على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

related

الحوثيون يستهدفون قاعدة "الملك خالد" الجوية في السعودية

Date: 2019-08-22 08:04:58
الحوثيون يستهدفون قاعدة "الملك خالد" الجوية في السعودية

الحرس الثوري الايراني: المصافي والمطارات السعودية باتت غير آمنة

Date: 2019-08-24 15:19:31
الحرس الثوري الايراني: المصافي والمطارات السعودية باتت غير آمنة

مقتل واصابة 22 شخصا بهجوم على مطار ابها السعودي

Date: 2019-06-24 07:41:13
مقتل واصابة 22 شخصا بهجوم على مطار ابها السعودي

"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

Date: 2019-09-29 15:42:47
"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

Date: 2019-06-17 07:41:49
الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية قرب حدود السعودية

Date: 2019-11-01 10:00:36
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية قرب حدود السعودية

الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016

Date: 2019-11-06 11:16:54
الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016