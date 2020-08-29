أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق

شفق نيوز/ يستعد البنتاغون لمنح وسام الشرف إلى الرقيب أول ألوين كاش، الذي أصيب بحروق قاتلة أثناء دخوله مرارًا إلى مركبة مشتعلة في العراق لإنقاذ حياة زملائه الجنود وتوفي بعد ذلك.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر هذا الأسبوع في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الذين تناولوا قضيته، إن تصرفات كاش جديرة بـ"ميدالية الشرف".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ذلك يعني أن الجائزة، وهي أعلى تقدير عن الشجاعة في البلاد، حصلت على موافقة الجيش، وبقيت الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.

وقال إسبر في الرسالة المؤرخة في 24 أغسطس: "إن سلطة منح وسام الشرف النهائي تعود إلى الرئيس فقط. إن تصميمي الإيجابي لا يفترض بأي حال ما قد يكون قرار الرئيس".

وسيكون "كاش"، 35 عاما، من فلوريدا، أول أميركي من أصل أفريقي يحصل على جائزة البسالة القتالية في العراق وأفغانستان.

ولطالما كان يُنظر إلى كاش على أنه أحد الأبطال العظماء في حرب العراق، وقد تمت التوصية به هذا العام باعتباره اسمًا جديدًا محتملاً لإحدى منشآت الجيش العشر التي سميت على اسم ضباط الجيش الكونفدرالي الذين قاتلوا من أجل بلادهم

وتعتبر عميلة الموافقة على وسام الشرف سرية، ونادرًا ما يعلق مسؤولو الدفاع على القضية قبل الموافقة الكاملة.

وأرسل إسبر الرسالة لأن هناك حدًا زمنيًا مدته خمس سنوات لمنح وسام الشرف من تاريخ الأعمال البطولية لعضو الخدمة، بينما تعود أفعال كاش البطولية لما يقرب عن 15 عامًا وتحديدا 17 أكتوبر عام 2005.

وكتب إسبر: "قبل أن نتمكن من اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذا الترشيح، يجب على الكونغرس التنازل عن هذه المهلة الزمنية".