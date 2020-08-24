الاردن تخير الوزير العراقي المصاب بكورونا بين العلاج او العودة

شفق نيوز/ أكد الأردن، اليوم الاثنين، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، وذلك خلال تأديته زيارة رسمية للمملكة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة في تصريح له، اليوم، إن "نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي".

وأكد العضايلة، على أن "الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق".

وأوضح العضايلة، أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، والذي استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزماً حالياً بإجراءات التباعد والوقاية"، مشيرا إلى أن "غرايبة التزم الحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي".

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.