اغتيال كبير مستشاري الرئيس الأفغاني في كابل

شفق نيوز/ أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين، بمقتل محمد حسن حوتاك كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة.

ونقلت القناة عن الشرطة، أن الجريمة وقعت مساء الأحد بالقرب من منزل المستشار في كابل.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي، فيما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.

وتزايدت العمليات المسلحة التي تنسب لحركة طالبان في افغانستان برغم الاخبار المشجعة عن مفاوضات بين الحكومة والحركة لتحقيق السلام؛ فقد قتل يوم الثلاثاء الماضي 8 في الأقل من أفراد الجيش الأفغاني وأصيب 6 آخرون بعد أن شنت حركة "طالبان" هجوما على نقطة تفتيش أمنية في منطقة شهراك بإقليم غور وسط أفغانستان.

وكان اليوم الذي قبله اي الاثنين قد شهد مقتل 3 حراس أمن، في هجوم نفذه مسلحون من حركة طالبان، بولاية غزني وسط أفغانستان.



