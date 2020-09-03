اعتقال مسؤول أممي سابق اعتدى على النساء جنسياً في العراق ومصر

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على مسؤول سابق بالأمم المتحدة، لاتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء على النساء جنسيا في العراق ومصر والولايات المتحدة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت الشرطة أن كريم الكوراني، 37 عاما، عمل في مناصب في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة من حوالي 2005 حتى 2018، كان يقوم بتخدير ضحاياه ليفقدهن الوعي ثم يقوم بالاعتداء عليهن.

وبحسب عريضة الاتهام المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك، فإن الكوراني متهم بالاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء على 6 نساء على الأقل.

وأشارت عريضة الاتهام إلى أنه في عام 2016 تمكنت إحدى ضحاياه من مشاهدته وهو يعتدي عليها لكنها لم تكن قادرة جسديًا على منعه بسبب تخديره لها، وأن المرأة أبلغت الأمم المتحدة بالهجوم عليها، فأجرت المنظمة تحقيقا، استقال الكوراني على إثره.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه الأربعاء في نيوجيرسي، حيث يعيش، ومن المتوقع أن يمثل أمام القاضي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة.