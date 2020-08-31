اسرائيل تستهدف العاصمة السورية بصواريخ.. فيديو

شفق نيوز/ سمع دوي انفجارات، مساء الاثنين، في سماء العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لوكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية ولعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى ورود أنباء عن أن "العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل".

وصرح مصدر عسكري بأن عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.





مشاهد من اسقاط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق pic.twitter.com/vYOFfpuobX — Yusha Yuseef 🇸🇾 (@MIG29_) August 31, 2020











