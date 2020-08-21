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اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-21T13:52:04+0000
اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

شفق نيوز/  سجلت دول (السعودية والبحرين وقطر والكويت)، اليوم الجمعة، 3085 اصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة خلال 24 ساعة الماضية وهو معدل إصابات ووفيات أقل من العراق الذي سجل 4288 إصابة جديدة و75 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1213) اصابة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (305186) حالة.

كما تم تسجيل (1591) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (277067) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3580) حالة، بإضافة (32) حالة وفاة جديدة.

وفي البحرين قالت وزارة الصحة إنها سجلت حالة وفاة واحدة و353 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 48.303 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 179 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانها اليومي الذي نشرته في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى أنها سجلت 350 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح مجموع المتعافين من المرض 44.628

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 257 إصابة جديدة، فيما لم تسجل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 116.481 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 193 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تماثل 292 حالة جديدة للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من المرض 113.216 حالة.

أما في الكويت فأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و262 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78.767 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 509 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت 871 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح مجموع المتعافين 70.642 حالة.

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