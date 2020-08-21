مجموعة من الدول وبعثة تعلق على زيادة اغتيالات الناشطين بالعراق وتشكيل لجنة عليا

شفق نيوز/ اعربت 17 دولة وبعثة الاتحاد الاوربي بالعراق يوم الجمعة عن قلقها "العميق" حول التصعيد الاخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني.

والدول هي كل من: استراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وفلندا، وفرنسا، والمانيا، والمجر، وايطاليا، وهولندا، وبولندا، واسبانيا، ورمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، اضافة الى بعثة الاتحاد الاوربي المعتمدة لدى العراق.

وادانت تلك الدول والبعثة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، "على وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في مدينة البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب".

وذكر البيان ان "ممارسة النشاط المدني تُعتبر حجر الاساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة، ويجب حمايتها".

وقالت تلك الدول والبعثة "إننا نحث جميع قادة العراق للإنضمام عنا في ادانة اعمال العنف هذه، وندعوهم الى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الاعمال بأقصى قدر يسمح به القانون".

وحرب البيان بتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بإنهاء حالات الافلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم، واننا نكرر دعمنا لرغبته في بسط سلطة الدولة بمايشمل اخضاع الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة".

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بـ"اتخاذ ما يلزم" لحماية أمن المجتمع من تهديدات "الخارجين على القانون".

من جهته اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا في بيان مقتضب عن "تشكيل لجنة عالية المستوى لتقصي الحقائق على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة في محافظة البصرة".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، عن غضبها إزاء اغتيال نشطاء للمجتمع المدني في العراق وهجمات على محتجين في بغداد والبصرة.



