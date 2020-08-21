وسط انتشار أمني مكثف.. تظاهرات في البصرة للكشف عن قتلة الناشطين

شفق نيوز/ تجددت عصر اليوم الجمعة، التظاهرات المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين في محافظة البصرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة البحرية بالبصرة مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين،وسط إجراءات امنية مشددة على خلفية دعوات للتظاهر اطلقت يوم امس في صفحات التواصل الاجتماعي.

واضاف هناك تخوف من حرق بعض الدوائر في البصرة"، لافتا الى أن مختلف دوائر الدولة تشهد انتشارا امنيا غير مسبوق.

ولفت المراسل الى انتشار لقوات مكافحة الشغب لحماية دوائر الدولة في مركز المحافظة وحماية مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة.

وتابع ان المتظاهرين توجهوا صوب قيادة الشرطة، وبناية مكتب مجلس النواب، ومن المؤمل ان يتوجهوا باتجاه منزل المحافظ في منطقة مناوي باشا.

واغتيلت الناشطة المدنية البارزة والطبيبة، ريهام يعقوب، الأربعاء، برصاص بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان على دراجة نارية في البصرة.

وريهام كانت ناشطة في الحركة الاحتجاجية المحلية منذ 2018 وقادت العديد من المسيرات النسائية.

وهذا ثالث حادث من نوعه يستهدف فيه مسلحون ناشطا سياسيا هذا الأسبوع بعد أن قتل ناشط وتعرضت سيارة أربعة نشطاء آخرين لإطلاق رصاص في حادث منفصل.

وبدأت أحدث موجة عنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة، الجمعة، مما أدى إلى عودة المظاهرات بالشوارع لثلاثة أيام حيث فتحت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رموا منزل المحافظ بحجارة وقنابل حارقة وأغلقوا العديد من الطرق الرئيسية.

وبعد ذلك أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة الشرطة والأمن الوطني بالبصرة يوم الاثنين وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف، الأمر الذي هدأ غضب المحتجين.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بـ"اتخاذ ما يلزم" لحماية أمن المجتمع من تهديدات "الخارجين على القانون".

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا في بيان مقتضب في وقت سابق من اليوم عن "تشكيل لجنة عالية المستوى لتقصي الحقائق على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة في محافظة البصرة".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، عن غضبها إزاء اغتيال نشطاء للمجتمع المدني في العراق وهجمات على محتجين في بغداد والبصرة.

وعبرت 17 دولة وبعثة الاتحاد الاوربي بالعراق يوم الجمعة عن قلقها "العميق" حول التصعيد الاخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني.

وادان شباب 17 تشرين في لبنان في وقت سابق من اليوم بشدة اغتيال الناشطة في الحراك الشعبي العراقي ريهام يعقوب على ايدي مسلحين قبل ايام قلائل.