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وزير عراقي يرد على مزاعم رفضه 15 طائرة صينية مجانية

Category: سیاسة

Date: 2020-08-29T19:22:53+0000
وزير عراقي يرد على مزاعم رفضه 15 طائرة صينية مجانية

شفق نيوز/ نفى وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان يوم السبت مزاعم رفضه 15 طائرة صينية قدمتها بكين مجاناً للعراق.

وكان فنجان يرد على تصريحات السياسي في ائتلاف دولة القانون وائل عبد اللطيف، الذي كان أيضا محافظا للبصرة ونائبا في البرلمان، قال فيها إن فنجان رفض 15 طائرة ركاب عملاقة قدمتها الصين مجاناً للعراق عندما كان وزيراً للنقل.

وقال فنجان في تصريح صوتي وزعه على وسائل الإعلام، إنه يدعو القاضي عبد اللطيف للتوجه معه إلى السفارة الصينية للتأكد فيما إذا كانت بكين قد عرضت على العراق منحها 15 طائرة ركاب مجاناً.

وتابع متهكما، إنه يجب أن يتم بحث هذا الموضوع مع السفير الصيني كي لا تطير هذه الطائرات من العراق، مردفاً بالقول، "يبدو أن الصين توزع الطائرات بالمجان هذه الأيام الطائرات".

وأضاف فنجان أن الصين لا تصنع أساساً طائرات ركاب بل صنعت عدد من النماذج ولا تزال في طور الاختبار.

وأشار إلى أن كلام عبد اللطيف يدخل في باب التسقيط وتشويه الصورة.

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