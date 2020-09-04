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وزير المالية العراقي الى ايران قريبا لتنفيذ اتفاقات الكاظمي مع طهران

Category: سیاسة

Date: 2020-09-04T15:32:02+0000
وزير المالية العراقي الى ايران قريبا لتنفيذ اتفاقات الكاظمي مع طهران

شفق نيوز/ أعلن السفير الايراني في بغداد، إيرج مسجدي يوم الجمعة عن زيارة مرتقبة قريبا لوزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، الى طهران.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الايرانية "ارنا" ان مسجدي التقى اليوم مع وزير المالية العراقي وبحث معه حول نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق الى طهران والإتفاقات الثنائية المتمخضة عن الزيارة.

واضاف البيان ان مسجدي اكد ضرورة وضع اللمسات الأخيرة عليها والمضي قدما لإدخالها حيز التنفيذ.

واجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في شهر تموز الماضي برفقة وفد رفيع المستوى زيارة الى العاصمة طهران التقى خلالها رئيس الجمهورية حسن روحاني والمرشد علي خامنئي ومجموعة من المسؤولين الايرانيين.

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