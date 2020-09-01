وزير الدفاع العراقي الى البرلمان جراء "تحرك قطعات الجيش" بالمدن

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، إنها ستستضيف وزير الدفاع، جمعة عناد، لمناقشة عدة ملفات، مشيرة الى ان من ابرز الملفات، ضبط الأمن وانتشار وتحرك قطعات الجيش في المدن.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي لـوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت قبل عشرة أيام وزير الداخلية عثمان الغانمي لمناقشة الوضع الأمني ومسالة الاغتيالات المتكررة وملفات أخرى بالوزارة"، مردفا ان "اللجنة ستستضيف هذا الأسبوع وزير الدفاع جمعة عناد لمناقشة عدة ملفات مهمة أبرزها التسليح وخروج الجيش من المدن وضبط الأمن بالمحافظات فضلاً عن ملفات أخرى".

يشار الى ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافت يوم ٢٠ آب، وزير الداخلية عثمان الغانمي لمناقشة تزايد حالات الاغتيال والاختطاف بحق الناشطين والاعتداءات على القوات الأمنية، فيما أبلغ الوزير اللجنة بالمعضلات التي تعاني منها وزارته.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باتخاذ ما يلزم لتقوم اجهزة الامن بحماية أمن المجتمع من تهديدات "الخارجين على القانون".