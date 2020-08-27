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السعودية تتطلع لزيارة مرتقبة للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2020-08-27T13:20:00+0000
السعودية تتطلع لزيارة مرتقبة للكاظمي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي انه جرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال الكاظمي بحسب البيان ان "السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين".

كما أكد على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي ، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأوضح أن الرياض "تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".

وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق، حسب البيان.

ذكرت وسائل اعلام سعودية في وقت سابق من اليوم ان وزير خارجية بلادها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد وصل الى العراق في زيارة رسمية.

وقالت تلك الوسائل في الانباء التي نشرتها، ان الوزير سلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، و رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه كل من بغداد والرياض تعزيز التعاون المشترك وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة لما يشهده العراق من النقص الحاصل بالكهرباء خاصة، والعمل على ترك الاستيراد من ايران بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل اوللايات المتحدة الامريكية.

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