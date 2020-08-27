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وزيرا الخارجية العراقي والسعودي يبحثان 3 ملفات مهمة منها ربط الكهرباء مع الخليج

Category: سیاسة

Date: 2020-08-27T14:33:48+0000
وزيرا الخارجية العراقي والسعودي يبحثان 3 ملفات مهمة منها ربط الكهرباء مع الخليج

شفق نيوز/ بحث وزيرا الخارجية العراقي ونظيره السعودي، يوم الخميس، ثلاثة ملفات مهمة منها ملف ربط الكهرباء مع دول الخليج واتفقا على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ الذي يُجري زيارة رسميّة إلى العراق لبحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد والرياض، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة، والإشادة بما وصلت إليه من تطوّر إيجابيّ على الصُعُد كافة، واتفق الجانبان على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة".

وأضاف "كما بحثا الجانبان تعميق العلاقات الاقتصاديّة، والاستثماريّة بين البلدين، ولاسيّما في مجال الزراعة، والبتروكيماويات، وتزويد العراق بالطاقة، ومناقشة موضوع ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون".

وتطرّق الجانبان وفقا للبيان إلى "نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن، وما رشح عنها، وكذا ما تمخّض عن القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن التي جرت أعمالها في العاصمة عمّان".

وقد بحث "الوزيران مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّدا أهمّية تعزيز الأمن، والاستقرار بالمنطقة".

 

 

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