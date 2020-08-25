ملك الاردن يعلن مساندة العراق في التصدي لمحاولات التدخل بشؤونه

شفق نيوز/ اعلن ملك الاردن عبدالله الثاني يوم الثلاثاء مساندة بلاده للعراق في التصدي لمحاولات التدخل بشؤونه.

وقال الملك عبد الله الثاني في كلمة له خلال بدء اجتماع ثلاثي، إن "الأردن يقف مع العراق في التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

واضاف ان "الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي".

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرّس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية .

وعُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع ثلاثي، ضمّ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والعاهل الاردني عبد الله بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وتناول الاجتماع بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين كل من بغداد وعمّان والقاهرة، على مختلف الصعد والمجالات، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي.