سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ملك الاردن يعلن مساندة العراق في التصدي لمحاولات التدخل بشؤونه

Category: سیاسة

Date: 2020-08-25T11:44:49+0000
ملك الاردن يعلن مساندة العراق في التصدي لمحاولات التدخل بشؤونه

شفق نيوز/ اعلن ملك الاردن عبدالله الثاني يوم الثلاثاء مساندة بلاده للعراق في التصدي لمحاولات التدخل بشؤونه.

وقال الملك عبد الله الثاني في كلمة له خلال بدء اجتماع ثلاثي، إن "الأردن يقف مع العراق في التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

واضاف ان "الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي".

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرّس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية .

وعُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع ثلاثي، ضمّ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والعاهل الاردني عبد الله بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وتناول الاجتماع بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين كل من بغداد وعمّان والقاهرة، على مختلف الصعد والمجالات، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي.

related

بيان القمة الثلاثية ينتهي بخمسة عشر محوراً

Date: 2020-08-25 15:22:29
بيان القمة الثلاثية ينتهي بخمسة عشر محوراً

ملك الأردن يعزي العراق بحادث كربلاء

Date: 2019-09-11 15:11:46
ملك الأردن يعزي العراق بحادث كربلاء

ملك الأردن مخاطباً الرئيس العراقي: أزمات المنطقة تتطلب حلولاً سياسية

Date: 2019-10-10 14:04:48
ملك الأردن مخاطباً الرئيس العراقي: أزمات المنطقة تتطلب حلولاً سياسية

العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

Date: 2019-10-26 08:17:19
العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

العراق يبرم مذكرة تفاهم مع الاردن في مجال نقل المحكومين باستثناء قضايا الارهاب

Date: 2019-12-03 12:58:08
العراق يبرم مذكرة تفاهم مع الاردن في مجال نقل المحكومين باستثناء قضايا الارهاب

العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

Date: 2019-12-17 22:03:59
العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

Date: 2019-05-23 18:34:49
الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

رغد صدام حسين تدعو العراقيين لمساعدة الأردن: يمرُّ بظرف صعب

Date: 2020-03-24 06:45:37
رغد صدام حسين تدعو العراقيين لمساعدة الأردن: يمرُّ بظرف صعب