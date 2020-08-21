متظاهرو البصرة يصعّدون بإضرام النار في مكتب البرلمان

شفق نيوز/ أضرم العشرات من المتظاهرين الغاضبين، مساء يوم الجمعة، النار في مكتب مجلس النواب في البصرة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، احتجاجاً على عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين.

وعلق المتظاهرون يافطة على بوابة المكتب كتب عليها "مغلق باسم الشعب" في منطقة العشار وسط مدينة البصرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، وذلك قبل أن يضرموا النيران في واجهة المكتب.

وكان المتظاهرون الغاضبون يطالبون بالكشف عن المتورطين في الحملة الأخيرة لعمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات المناهضة للنخبة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وتجمع المئات من المتظاهرين في منطقة العشار وسط تنديد باستمرار استهداف الناشطين. وحمل البعض منهم صور ناشطين قضوا في عمليات الاغتيال.

كما ألقى محتجون بالحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المنطقة.

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها ذي قار.

وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.