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ماكرون يبلغ صالح بتحديين: يضعفان الحكومة والدولة والشعب العراقي

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T10:15:54+0000
ماكرون يبلغ صالح بتحديين: يضعفان الحكومة والدولة والشعب العراقي

شفق نيوز/ حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الاربعاء من تحديين يواجهان العراق، و يضعفان حكومته ودولته وشعبه.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس العراقي برهم احمد صالح في العاصمة بغداد، إن "العراق يمر بمرحلة تحديات منذ سنوات بسبب الحرب والارهاب".

واضاف ان "الحرب على داعش لم تنتهِ بعدُ حتى لو هزمنا التنظيم على الارض فانهم لا يزالون يتواجدون في المنطقة وعلى الارض العراقية، مؤكدا ان الحرب على داعش "لاتزال مستمرة، وسنواصل العمل في هذا الموضوع بأطار السيادة العراقية.

ونوه ماكرون الى ان "التحدي الثاني الذي يواجه العراق يتمثل بالتدخلات الخارجية العديدة التي بدأت منذ سنوات او مؤخرا"، لافتا الى ان  "هذه التدخلات يمكن ان تضعف حكومتكم ودولتكم ومصالح الشعب العراقي"، مخاطبا صالح.

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