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ماكرون من بغداد: أتيت لدعم العراق في وقت التحديات

Category: سیاسة

Date: 2020-09-02T09:08:39+0000
ماكرون من بغداد: أتيت لدعم العراق في وقت التحديات

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاربعاء، انه يزور بغداد لدعمه "في وقت التحديات".

وفي تغريدة له على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قال ماكرون، "يسعدني ان ازور بغداد لأول مرة، أتيت لدعم العراق في وقت التحديات".

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1301079277509718016

ووصل ماكرون في وقت سابق اليوم الاربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة قصيرة تدوم لساعات، حيث يلتقي الرئاسات العراقية ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي يزور بغداد ايضاً

وماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو.

 وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر: "سأكون في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

 

 

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