كورونا يقتحم كتلة سياسية وينقل أحد نوابها الى العناية المركزة

شفق نيوز/ كشف مصدر في كتلة "المحور الوطني"، يوم الاحد، عن إصابة ثلاثة من نواب الكتلة بفيروس كورونا، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية لأحد النواب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النواب المصابين بفيروس كورونا في كتلة المحور الوطني بلغ ثلاثة نواب"، مبيناً أن "احدهم النائب عن محافظة نينوى حسن خلف الجبوري".

وأوضح المصدر، أن "الحالة الصحية للجبوري تدهورت بشكل مضاعف اثر اصابته بكورونا"، لافتا الى "تم نقل الجبوري إلى غرفة العناية المركزة، وان نسبة الاوكسجين التي لديه لا تتجاوز الخمسين".

ويضم تحالف "المحور الوطني"، معظم الكتل السُنية المشاركة في العملية السياسية، واعلن عنه في العشرين من ايار الماضي، ويمتلك 17 نائبا في البرلمان العراقي.

واصيب عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا ابرزهم نائب رئيس المجلس حسن كريم الكعبي، بينما توفيت البرلمانية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بالوباء لتكن اولى ضحايا الفيروس من بين البرلمانيين الذين يزيد عددهم على 300 عضو.