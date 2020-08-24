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قيادي كوردي: العراق بحاجة لـ30 عاماً بلا سرقة فلس واحد ليسترد عافيته

Category: سیاسة

Date: 2020-08-24T15:36:57+0000
قيادي كوردي: العراق بحاجة لـ30 عاماً بلا سرقة فلس واحد ليسترد عافيته

شفق نيوز/ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الاثنين ان العراق من البلدان التي نخر جسده الفساد المالي المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واضاف ملا بختيار خلال القائه محاضرة في ندوة حوارية مغلقة عُقدت اليوم في مدينة السليمانية، انه "يتم الحديث دائما عن سرقة قرابة 500 – 600 مليار دولار امريكي في العراق بسبب الفساد فقط".

ورأى ايضا ان "العراق ولكي تتم اعادة اعماره، ويسترد عافيته مرة اخرى يحتاج الى 25 – 30 عاما ولكن بشرط ألّا يُسرق منه فلساً واحداً خلال تلك المدة الزمنية".

وتابع قائلا ان "العراق بلد وضعه غير مستقر ولا يعلم احد ماذا يجري فيه وقد ينام المرء ويصحو على حرب مدمرة".

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