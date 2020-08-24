قمة مرتقبة بين الكاظمي والقوى السياسية العراقية كافة بشأن "ملف مهم جدا"

شفق نيوز/ صرح سعد السعدي القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم الاثنين، بقرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء مجلس العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية كافة، لمناقشة "ملف مهم جداً."

وقال السعدي، لوكالة شفق نيوز انه "من ابرز مهام حكومة مصطفى الكاظمي، قضية اخراج القوات الاجنبية من العراق، وطالبنا بإجراء حوار صريح مع الادارة الامريكية، خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية".

وزار الكاظمي و وفد حكومي رفيع المستوى مؤخرا الولايات المتحدة، والتقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب اذ قال الاخير ان بلاده ملتزمة بسحب قواتها من العراق وفق جدول زمني معد لهذا الغرض.

وبين السعدي ان "هناك لقاء مرتقبا بين الكاظمي، والقوى السياسية كافة، وليست الشيعية فقط، لغرض تقديم الكاظمي تقرير لهذه القوى عن نتائج زيارته وماتم الاتفاق عليه في واشنطن بشكل صريح وواضح".

وأضاف القيادي في تحالف الفتح انه "بعد دراسة التقرير، الذي سيقدمه الكاظمي الى القوى السياسية، سترتب تلك القوى مواقفها واولياتها للمرحلة المقبلة، وكل الخيارات ستكون مطروحة، ولكل حادث حديث".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 8 قواعد عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.