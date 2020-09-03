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في خطوة أولى من نوعها.. الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب التصدي للفساد

Category: سیاسة

Date: 2020-09-03T20:29:17+0000
في خطوة أولى من نوعها.. الكاظمي يكلف جهاز مكافحة الإرهاب التصدي للفساد

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف.

وبحسب كتاب خاص صادر عن الكاظمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن رئيس الحكومة خوّل جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

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