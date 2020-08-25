فقرة خلافية قد تدفع قوى لمقاطعة الانتخابات في العراق

شفق نيوز/ كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية، أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، عن وجود فقرة خلافية في قانون الانتخابات، قد تدفع قوى سياسية الى مقاطعة الانتخابات المبكرة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من حزيران/ يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "قوى سياسية فاعلة ومؤثرة تصر على اعتماد (بطاقة البيومترية) في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لم يحسم حتى الآن في قانون الانتخابات الجديد".

وبين ان "عدم وجود بطاقة البيومترية، في الانتخابات المقبلة، يعطي نسبة كبيرة لوقوع عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات، وهذا الأمر قد يدفع اطراف سياسية عديدة مؤثرة وفاعلة، الى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وفي الأول من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بأربعة شروط؛ وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية.



