عقب زيارة واشنطن.. البرلمان يفتح مع الكاظمي صفحة الوجود العسكري الأمريكي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، بتقديمها طلباً لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات أبرزها مسألة التواجد العسكري الأمريكي في البلاد.

ويأتي هذا الطلب بعد زيارة أجراها الكاظمي إلى واشنطن الشهر الماضي، التقى خلالها مسؤولي البيت الأبيض بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق تصريحات أدلى بها الكاظمي، فإن ترامب وعده بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق خلال 3 سنوات.

إلا أن هذا الأمر لم يحظ برضى أطراف سياسية عراقية مقربة من إيران، والتي تضغط على حكومة الكاظمي لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي بأسرع وقت.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت بوقت سابق طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الاوضاع الامنية واعتداءات القوات التركية، وكذلك تواجد القوات الأمريكية في العراق".

وأضاف أن "هناك طلبا آخر قدم أيضا الى الكاظمي لاستضافته بالبرلمان، لمناقشة نتائج زيارته الى واشنطن والمباحثات التي إجراءها مع الادارة الامريكية"، مشيرا الى ان "موعد الاستضافة لم يحدد بعد".

وينتشر في العراق نحو 5 آلاف جندي أمريكي و2500 آخرين من التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة.

وتتكرر هجمات صاروخية يشنها في الغالب مسلحو فصائل عراقية مقربة من إيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ العام الماضي.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي أعقاب الهجوم، صوت البرلمان العراقي على قرار يدعو بموجبه الحكومة إلى العمل لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.



