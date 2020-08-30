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ضباط في الجيش السابق يردون على دعوة لقيادة انقلاب عسكري في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-08-30T04:43:39+0000
ضباط في الجيش السابق يردون على دعوة لقيادة انقلاب عسكري في العراق

شفق نيوز/ اعرب ضباط في الجيش العراقي السابق يوم الاحد عن رفضهم لدعوة قيادة انقلاب عسكري في البلاد.

وقال اولئك الضباط في بيان لهم اليوم "نحن ضباط الجيش السابق ومن مختلف الرتب والموجودين داخل العراق نرفض رسالة المدعو ناجح الميزان الموجهة الى القادة والزعماء العرب بمنحه قطعة الارض ليجتمع فيها ضباط الجيش السابق لتحرير العراق".

ووصف البيان هذه الدعوة بـ"المشبوهة هي والجهات التي تقف وراءها".

واضاف الضباط "لسنا يا ناجح بمرتزقة وادوات بيدك وبيد من اتفقت معه وانتم تنعمون بالاموال الخليجية التي تريد حرق الاخضر واليابس في بلدنا الجريح"، حسب تعبير البيان.

وتابع البيان ان "الضباط  لن يشاركوا بالمشاريع المشبوهة التي تحاك خارج البلاد ولن يكونوا جزءا منها ولم نخول احدا سواء أكان عسكريا ام مدنيا أم أية جهة أم حزب في الداخل والخارج بالكلام والتصريح والنشر بالنيابة  عنا  ".

وحذر البيان من مثل هكذا "مخططات مشبوهة"، رافضا في الوقت ذاته "تحدث الاخرين باسم ضباط الجيش العراقي السابق في اي موضوع كان".

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