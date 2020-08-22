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صور.. محتجون غاضبون يهدمون مقار احزاب سياسية وفصائل جنوبي العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-08-22T09:05:38+0000
صور.. محتجون غاضبون يهدمون مقار احزاب سياسية وفصائل جنوبي العراق

شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في جنوب العراق، يوم السبت، على تهديم مقار احزاب سياسية وفصائل في محافظة ذي قار.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين الغاضبين اقدموا على هدم مقرات الحكمة والعصائب والدعوة والحزب الشيوعي وبدر بالجرفات".

يشار إلى أن التظاهرات الغاضبة عادت من جديد في مدن جنوب العراق بعد سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين بارزين في الاحتجاجات في محافظة البصرة وذي قار من قبل مسلحين مجهولين، حيث تفجرت التظاهرات للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين.

وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ شهر تشرين الاول لعام 2019 تظاهرات عارمة احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي وتفشي البطالة واستشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة.

يشار الى ان تلك التظاهرات شكلت ضغوطا سياسية كبيرة خاصة بعد قتل المئات من المحتجين واصابة الالاف بجروح مما دفع الى استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

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