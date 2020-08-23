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صحيفة مقربة من المرشد الإيراني تشن هجوماً على رئيس الوزراء العراقي

Category: سیاسة

Date: 2020-08-23T11:09:52+0000
صحيفة مقربة من المرشد الإيراني تشن هجوماً على رئيس الوزراء العراقي

شفق نيوز/ شنَّت صحيفة اصولية مقربة من المرشد الأعلى في إيران على خامنئي، هجوماً على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خلفية تصريحاته الأخيرة خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، حيث قال: "نحن محتاجون إلى أميركا لمكافحة داعش".

كتب رئيس تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، الذي ادعى أن واشنطن هي من خلقت داعش، بل حاولت إقناع الدول لدعمها.

وتابع شريعتمداري هجومه على الكاظمي، قائلًا إن رئيس وزراء العراق يعرف أن الكثير من الدواعش اعترفوا بعد القبض عليهم أنهم حصلوا على أسلحة أميركية حديثة من القواعد التي فرضوا سيطرتهم عليها.

كما رأى شريعتمداري، أن تصريحات رئيس وزراء العراق متعارضة بشكل واضح مع مطالب الشعب العراقي، مؤكدا أن المسؤولين الأميركيين رغم أنهم سيستغلون تصريحات الكاظمي غير المحسوبة هذه، إلا أنهم لن يأخذوها على محمل الجد، وعدَّ دعوة رئيس الوزراء العراقي للأب الروحي لداعش تهديدا لأمن شعبي العراق وإيران.

وكان الكاظمي اعتبر لقاءه مع الرئيس ترامب مثمراً، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهيت لقاءً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. سننتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا تنظيم داعش وتعزيز شراكتنا الاقتصادية. نشكر الرئيس ترمب وأصدقاءنا الأميركيين لمساعدتنا في حربنا ضد الإرهاب".



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