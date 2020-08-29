صالح: العراقيون يتطلعون للعدالة ويجب إجراء انتخابات نزيهة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، أن الانتخابات المبكرة يجب أن تسودها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير، مشيرا إلى أن العراقيين يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن "الإمام الحسين رمزٌ للتحررِ والتعايشِ السلمي والتصالحِ مع الذات، فهو جامعُ الجميع، لا يقفُ عند مذهبٍ أو طائفة أو قومية، و قد تحوّل من شخصيةٍ ثائرةٍ إلى شاخصٍ لكل الثوار ومن إنسانٍ مؤمنٍ إلى رمزٍ للإيمان، ومن رجلٍ مصلحٍ إلى رمز للإصلاح".

وأضاف أن "العراقيينَ بعد معاناةٍ طويلة وحرمانٍ مديدٍ يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، و إنهاء الفساد و تأمين الحياةِ الحرةِ الكريمة، يتطلعون إلى ترسيخِ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون".

واشار الى انه" لابدَّ من تلبيةِ الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكامِ الى الشعب في انتخاباتٍ مبكرة و التي يجب أن تكونَ في أجواء تسودُها الثقةُ بعيداً عن التلاعب والتزوير".



