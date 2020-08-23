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إصابات بكورونا بين وفد العراق قد تطيح بالقمة الثلاثية في عمان

Category: سیاسة

Date: 2020-08-23T19:36:30+0000
إصابات بكورونا بين وفد العراق قد تطيح بالقمة الثلاثية في عمان

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني يوم الأحد احتمال إلغاء القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر بسبب تسجيل إصابات بين وفد عراقي في عمان.

وقال فادي الشمري في تغريدة على تويتر، إن معلومات مؤكدة تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن وتأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن ذلك يعود إلى اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم الى عمان اليوم مما ادى الى حجرهم  مع وزير الاتصالات الاردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم.


ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية في وقت لاحق الأسبوع الجاري بين الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان.



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