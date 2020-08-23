رئيس هيئة استثمار بغداد في قفص المساءلة بسبب خروقات

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، يوم الاحد، عن استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن خروقات.

وقال الفيلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرد على فتحنا ملفات تخص عمل هيئة استثمار بغداد يمثل مخاوف هذه الهيئة وإدارتها من أصوات الفحص والتدقيق العلنية التي تبين للرأي العام حجم المخالفات".

واضاف "استند كل ما طرحناه في مؤتمرنا الصحفي السابق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية رقم ٢٤٦٦٩ في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨ فضلا عن كتاب المصرف العقاري ذي العدد ٢٣٤١ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ المتضمن منع هيئة استثمار بغداد وإيقاف جميع تصرفاتها في العقارات العائدة للمصرف، فيما لم تذكر الهيئة في ردها اي وثائق رسمية سوى مهاترات إعلامية غير مهنية تحاول فيها خلط الأوراق ".

وتابع الفيلي ان" الحقوق التي منحها الدستور تتيح لمجلس النواب وأعضائه مساءلة اي جهة تنفيذية للوقوف على الخروقات الادارية والمالية وحجم التلاعب في المال العام وهذا جزء من العمل الرقابي لمجلس النواب وذلك ليعرف كل ذي حجم حجمه".

واشار الى "استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات وذلك بأقرب انعقاد لجلسات مجلس النواب"، مؤكدا "وجود استياء برلماني من عمل الهيئة وإدارتها".

ولفت الفيلي الى أنه "يمتلك ملفات كبيرة سيكشفها أمام مجلس النواب وأعضائه تبين المخالفات الادارية والمالية في هيئة استثمار بغداد".



