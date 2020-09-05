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رئاستان تحثان على الاسراع بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-09-05T12:22:54+0000
رئاستان تحثان على الاسراع بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق

شفق نيوز/ دعا رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، إلى استكمال تشريع قانون الانتخابات

ورحّب صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب"، داعياً إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة".

وقال رئيس الجمهورية، إن "المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية".

وأكد صالح "أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد".

 من جانبه قال الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، "ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياته بأكمال القانون والمضي بأجراء انتخابات مبكرة"، مطالبا قادة الكتل النيابية بـ"اجتماعات مكثفة ابتداء من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس".

وأشارت الدائرة إلى أن "مجلس النواب أنهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

بدوره، قال رئيس كتلة الفتح محمد الغبان في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "ستكون لنا اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية لحسم جدل بشأن الدوائر الانتخابية وعددها، بالتالي استكمال كافة التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلات مفوضية العليا للانتخابات".

واضاف "نحن جادين بموضوع أجراء انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة المواطن والشعب بالعملية السياسية.

وتابع "هناك موضوع آخر يمس حياة المواطن وهو الإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد، ولابد أن تكون هناك إصلاحات تتضمن تنوع موارد و إيرادات الاقتصاد لمعالجة الأزمة".

من جانبها قدمت اللجنة القانونية النيابية، تقرير مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لهيأة رئاسة البرلمان.

وجاء في كتاب للجنة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا" لأحكام المادة (۸۷ اولا/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب قررت اللجنة تقديم تقريرها حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب .

وانهى مجلس النواب قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

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