دعوة جدلية لقيام "تركيا الكبرى" التي تضم أجزاء عدة دول منها العراق

شفق نيوز/ أثار متين كولونك عضو برلمان تركيا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الجدل إثر دعوته لقيام "تركيا الكبرى" التي تضم شمالي اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية ونصف بلغاريا وقبرص وأرمينيا في مجملها، ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا.

وبحسب موقع "غريك سيتي تايمز" أن غلونك، نشر تغريدات تدعو إلى تركيا الكبرى التي تضم مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية، وقال الموقع في تقريره إن غلونك أشاد في سلسلة من التغريدات، بانتصار السلاجقة على الإمبراطورية البيزنطية في مانزيكرت في عام 1071، مما سمح للأتراك الآسيويين بدخول الأناضول للمرة الأولى في التاريخ.

وأضاف "دخلت تركيا القرن الحادي والعشرين بتحركات كبيرة بروح 1071، وهي تتقدم من خلال اتخاذ خطوات كبيرة. واليوم، فإن السبب في أن العالم الغربي يأتي إلينا مرة أخرى هو صحوة أمة كانت نائمة بعد عام 1938 في 15 يوليو والانفتاح على سوريا والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا بروح 1071".

وقال الموقع في تقريره إنه بـ "روح 1071"، اعترف غولونك فعلياً بأن تركيا تهدف إلى غزو سوريا والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والسيطرة عليها عسكرياً.

https://twitter.com/mkulunk/status/1298539087499087873









