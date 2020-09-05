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تحالف الصدر يؤشر أمرين يحددان طبيعة الدوائر الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2020-09-05T18:57:13+0000
تحالف الصدر يؤشر أمرين يحددان طبيعة الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة سائرون النيابية، رياض المسعودي، يوم السبت، عزم مجلس النواب على تحديد طبيعة الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما لفت إلى أن الجوانب الفنية والنسب السكانية هي من تحدد طبيعتها.

وقال المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على جميع المواد الواردة بقانون الانتخابات من ضمنها المادة 15 بالقانون"، مستدركاً "إلا أن الجوانب الفنية والنسب السكانية هي من تحدد طبيعة الدوائر الانتخابية بالانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان واللجنة القانونية ومفوضية الانتخابات بالتعاون مع وزارة التخطيط هم من يعملون على تحديد طبيعة عدد الدوائر الانتخابية".

وأشار المسعودي إلى أن "الخلاف السياسي بين الكتل النيابية مبني على طبيعة وعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة، فالبعض يرغب بأن يكون لكل مقعد نيابي في دائرة واحدة، إلا أن الكتل السياسية الأخرى ترغب بان تنقسم المحافظة إلى ثلاث أو أربع أو خمس دوائر انتخابية".

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجرائها في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد تحت وطأة احتجاجات شعبية، إذ من المنتظر أن يتيح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية. 


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