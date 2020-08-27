تحالف الصدر يكشف ملفاً حركه الحلبوسي لاجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي

شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، يوم الخميس، عن الملفات التي ناقشتها القوى السياسية الشيعية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع القوى السياسية الشيعية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان حوارياً لمناقشة ملف زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن واجتماع القمة الثلاثية في الاردن، والاهم من ذلك ملف الانتخابات والأحداث التي تجري بجنوب العراق خصوصا بمحافظتي البصرة وذي قار".

وأضاف أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رمى الكرة بحديثه إلى القوى الشيعية وهذا غير صحيح، مبينا أن "الحكومة مشترك فيها جميع القوى الشيعية والسنة والكورد".

وأشار إلى أن "هذا الحراك دفع القوى الشيعية للقاء برئيس الوزراء للوصول إلى رؤية مشتركة الاستقرار العملية السياسية بالبلاد".

ولفت المسعودي، إلى "ضرورة تواصل الكتل السياسية فيما بينها وعدم استثمار الشارع واستغلال المتغيرات وتأثيرها على الشارع وضرب نظام الحكم بالعراق"، محذرا من "اعادتنا إلى المربع الاول وظهور نظام دكتاتوري بالعراق".