تحالف الصدر يكشف توجها لإقالة ثلاثة وزراء بحكومة الكاظمي

شفق نيوز/ كشف تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وم الأحد، عن وجود توجه برلماني وسياسي يهدف الى اقالة ثلاثة وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن التحالف علي اللامي، لوكالة شفق نيوز، انه "مع بدء اعمال مجلس النواب في الشهر المقبل، ستكون هناك استضافة واستجواب لعدد من الوزراء في الحكومة العراقية، لمعرفة ما انجزوا خلال الفترة الماضية".

وبين اللامي ان "هناك ثلاثة وزراء، عليهم مؤشرات، وهم اثبتوا فشلهم خلال الفترة الماضية، ولا يمكن لهم الاستمرار في عملهم، ولهذا سيكون هناك استجواب لهم، ثم اقالتهم، في البرلمان"، مضيفا انه "لا يمكن كشف عن هؤلاء الوزراء، الا بعد تقديم الطلب الرسمي لهذا الاستجواب، حتى لا يأخذ الكلام على انه تسقيط وتشهير او ابتزاز".

وهذه ليست المرة الاولى التي تلمح فيها اطراف سياسية الى استجواب وزراء في الحكومة للاخفاق المؤشر على اداء عمل وزراتهم.

والحكومة الاتحادية الحالية تشكلت بعد استقالة سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي بضغوط مارستها المرجعية الشيعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد ارتفاع نسبه القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين.