بإجراءات مشددة.. البرلمان العراقي يبدأ أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد للسنة الثالثة.

وافتتح رئـيـس مـجـلـس النـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أعـمـال الجلســـة رقم (١) الـــدورة النيابية الرابعـة، السنة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعي الاول.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحضور بلغ 169 نائبا".

وأضاف المصدر، أن "رئيس مجلس النواب أعلن عن نشر اسماء النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان".

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم السبت، استكمال قانون انتخابات مجلس النواب، بحسب بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، في وقت أعلنت فيه الأمانة العامة للمجلس جاهزيتها لعقد الجلسات.

وسبق انعقاد الجلسة إجراءات تنظيم عملية الدخول الى المجلس ووضع كاميرات حرارية عند المداخل وفرض تدابير صحية على جميع الموظفين والزوار، كذلك إعداد القاعة الكبرى لعقد الجلسة مع مراعاة للشروط الصحية والوقائية.